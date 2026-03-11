Diciassette rinviati a giudizio a Terni per l' indagine Lybra | tra gli imputati anche l’imprenditore rientrato dal Venezuela Mario Burlò

Diciassette persone sono state rinviate a giudizio dalla Procura di Terni nell’ambito dell’indagine “Lybra”. Tra gli imputati figura anche un imprenditore che era tornato dal Venezuela. L’indagine riguarda presunte frodi fiscali legate a indebite compensazioni di crediti tributari. I rinviati sono coinvolti in un procedimento che analizza le modalità delle operazioni finanziarie contestate.

Diciassette persone sono state rinviate a giudizio nell'ambito dell'indagine "Lybra" della Procura di Terni su presunte frodi fiscali legate a indebite compensazioni di crediti tributari. Tra gli imputati figura anche l'imprenditore torinese Mario Burlò, rientrato in Italia a gennaio dopo oltre.