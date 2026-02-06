Referendum sulla giustizia il PD scende in piazza | gazebo in tutta la provincia

Il Partito Democratico di Sondrio ha aperto gazebo in diverse piazze della provincia per sostenere il No al referendum sulla giustizia. I membri del partito si sono mobilitati nei giorni scorsi, invitando i cittadini a informarsi e a partecipare al voto del 22 e 23 marzo. La campagna si concentra sulla opposizione alla proposta di separare le carriere dei magistrati, un tema che divide l’opinione pubblica e gli esperti.

Il Partito Democratico della provincia di Sondrio scende in piazza per il NO al referendum costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, in programma il 22 e 23 marzo. Sabato 7 febbraio, dalle 9 alle 12.30, i democratici saranno presenti con gazebo informativi e attività di.

