Federica Torzullo il dramma del figlio di 10 anni Parla l’esperto | Come farà a metabolizzare? Ecco cosa dovrebbero fare i servizi sociali

Dopo la tragica perdita di Federica Torzullo e dei nonni, si apre una difficile fase di elaborazione per il figlio di 10 anni. L’esperto analizza le sfide di un bambino di fronte a un trauma così grave e indica le misure che i servizi sociali dovrebbero adottare per supportarlo nel percorso di metabolizzazione e recupero emotivo.

Dopo le tragiche vicende degli ultimi giorni, il primo pensiero va a lui. Va al figlio di soli 10 anni, rimasto improvvisamente senza mamma e senza i nonni dopo il suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio della moglie Federica Torzullo. In pochi giorni, la vita del bambino è stata completamente stravolta. A commentare la situazione all’ Adnkronos è Daniele Novara, pedagogista, autore di best seller e direttore del Cpp – Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti, secondo cui il bambino avrebbe bisogno di un nuovo inizio fuori dal contesto in cui è avvenuta la tragedia.🔗 Leggi su Open.online

Federica Torzullo, il dramma del figlio di 10 anni. Il pedagogista: «Ecco cosa devono fare i servizi sociali. Serve un nuovo inizio»

Federica Torzullo, i genitori del marito suicidi e quell'ultimo messaggio all'altro figlio: il dramma infinito di Anguillara

