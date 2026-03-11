Alle 10:30 di questa mattina, il Vietri ha ospitato un incontro ufficiale in cui si sono ufficialmente riaperte la farmacia interna e riattivato il servizio di dialisi. L’evento segna il ritorno di queste strutture sanitarie al Molise, che riprende così a offrire servizi fondamentali ai cittadini. La riapertura rappresenta un passo importante per la gestione delle cure sul territorio.

Alle 10:30 di questa mattina, il Vietri torna a essere un terreno vivo di decisioni concrete con l’incontro ufficiale che sancisce la riapertura della Farmacia interna e la riattivazione del servizio di Dialisi. La presenza del Presidente della Regione Molise Francesco Roberti, del direttore generale dell’Asrem Giovanni Di Santo e del Direttore Sanitario aziendale Giovanni Giorgetta conferma che si tratta di un passaggio operativo nella ricostruzione dell’offerta sanitaria del basso Molise. Questa giornata rappresenta per Larino e per l’intera area frentana un banco di prova fondamentale per misurare la distanza tra le promesse e gli atti compiuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dialisi e farmacia al Vietri: il Molise torna a curare

Articoli correlati

Proroghe demaniali senza gara, il gruppo consiliare "Vietri che Vogliamo": "A Vietri sul Mare si rischia di fare la stessa figuraccia avvenuta a Positano"La recente sentenza del Tar (la numero 167 del 2026, la numero 168 del 2026, la 169 del 2026 e la 170 del 2026) che hanno dichiarato illegittime le...

«Al Niguarda il primo trapianto robotico doppio». Un cinquantenne libero da diabete e dialisiCon un doppio trapianto di rene e pancreas, impiantati con un robot chirurgico, è guarito dal diabete e si è liberato dalla dialisi.

Contenuti e approfondimenti su Dialisi e farmacia al Vietri il Molise...

Temi più discussi: Ospedale di Comunità Vietri di Larino (CB), domani presentazione riapertura Farmacia e riattivazione dialisi; Diabete: l’era dell’innovazione; Nefrologie aperte, screening ad accesso libero negli ospedali dell’Ulss 3; Centro dialisi di Taurianova, torna l’emergenza: trasferito un medico alla struttura di Scilla.

Asl Roma 4. Trovato l’accordo per la dialisi, per il Distretto 3 consegna territoriale dei farmaci ospedalieriIl restyling del reparto di dialisi del Padre Pio costringe a una ricollocazione delle attività, che saranno dislocate in un immobile interno al complesso ospedaliero, dove è ospitato il Servizio di ... quotidianosanita.it

Al Meyer di Firenze un nuovo Centro Dialisi e Nefrologia a misura di bambinoLa nuova e modernissima struttura che coniuga tecnologie di ultima generazione ad una concezione globale di cura: il reparto diventa un bosco di animali curiosi, che vivono sulle pareti e in alcuni ... quotidianosanita.it

SANITA’ PRIVATA CONVENZIONATA. LA VERTENZA DEL CENTRO DIALISI SM2, CON SEDI A POTENZA E POLICORO. I PAZIENTI E IL PERSONALE SCRIVONO ALLE ISTITUZIONI CHIEDENDO UN INCONTRO URGENTE SUL BUDGET PER LE PRESTA - facebook.com facebook

Domani parleremo di prostatiti, dieta e reflusso e dialisi. Se avete domande su questi argomenti scriveteci qui nei commenti o via mail a [email protected] oppure mandate un messaggio vocale al 3407384068. Elisir risponde nell'ultima parte della puntata. #Elisir: all x.com