al niguarda il primo trapianto robotico doppio un cinquantenne libero da diabete e dialisi

Con un doppio trapianto di rene e pancreas, impiantati con un robot chirurgico, è guarito dal diabete e si è liberato dalla dialisi. È la storia di un uomo di 50 anni che è stato sottoposto a questo intervento da record all'ospedale Niguarda di Milano: per la prima volta in Italia entrambi gli organi sono stati impiantati unicamente con un robot chirurgico. I vantaggi di questo intervento sono cicatrici di pochi millimetri, degenza più rapida, effetti avversi ridotti al minimo. Ma soprattutto, al termine dell'operazione il paziente è guarito dal diabete ed è stato liberato dalla dialisi. L'intervento è stato eseguito da Stefano Di Sandro, neo direttore della Chirurgia Epatica e dei Trapianti di Fegato e Rene di Niguarda, insieme alla sua équipe. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

