Leali Juventus il ritorno alla base è davvero possibile | svelato il piano della dirigenza bianconera per la porta in vista del mercato di gennaio
Leali Juventus, il portiere del Genoa può rientrare nello scambio per Perin: è la soluzione ideale per il ruolo di vice ma ci sono due alternative. Le strategie invernali della Vecchia Signora sembrano convergere verso una soluzione pragmatica per risolvere l’improvvisa vacanza nel ruolo di vice-Di Gregorio. Con la valigia di Mattia Perin ormai pronta sull’uscio della Continassa, destinazione Liguria per ritrovare quella titolarità che gli manca terribilmente, la dirigenza bianconera sta lavorando per trasformare un addio doloroso in un’opportunità di mercato intelligente. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’ipotesi Leali sta scalando rapidamente le gerarchie nelle preferenze di Damien Comolli, configurandosi come lo scenario più logico e vantaggioso per tutte le parti coinvolte in questo valzer di portieri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
