Decreto Sicurezza | TPL escluso il sindacato chiede subito

La FAISA-CISAL Calabria ha espresso preoccupazione riguardo al Decreto Sicurezza, evidenziando che il Trasporto Pubblico Locale è stato escluso dalle nuove misure di tutela. Il sindacato chiede un intervento urgente per affrontare questa situazione e garantire diritti e protezioni ai lavoratori del settore. La questione riguarda direttamente le condizioni di chi opera nel trasporto pubblico nella regione.

La FAISA-CISAL Calabria ha lanciato un allarme immediato contro il Decreto Sicurezza, denunciando l'esclusione del Trasporto Pubblico Locale dalle nuove tutele. Il segretario regionale Francesco Antonio Sibio ha definito inaccettabile la creazione di una gerarchia tra lavoratori esposti agli stessi rischi. La richiesta è chiara: un emendamento urgente per estendere le protezioni a tutto il personale della mobilità. Il decreto attuale prevede misure rafforzate contro le aggressioni solo per il settore ferroviario, lasciando i conducenti e gli assistenti di linea del TPL senza le stesse garanzie giuridiche. Secondo la posizione sindacale, questa disparità crea una divisione artificiale tra categorie professionali che affrontano quotidianamente minacce simili.