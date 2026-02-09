Decreto Sicurezza 2026 | sindacato Carabinieri denuncia ambiguità indagini e costi per gli agenti invariati

Il decreto sicurezza firmato il 5 febbraio 2026 sta facendo discutere. Il sindacato dei Carabinieri, MOSAC, ha sollevato dubbi sulla chiarezza delle norme e sugli effetti pratici. Secondo loro, le indagini e i costi per gli agenti rimangono invariati, mentre alcuni aspetti del decreto sembrano poco chiari o ambigui. La questione divide opinioni tra chi sostiene che possa migliorare la sicurezza e chi invece vede rischi di confusione e inefficienze. La discussione continua a tenere banco tra le forze dell’ordine

Il nuovo Decreto Sicurezza del 5 febbraio 2026 è al centro di un acceso dibattito, con il Movimento Sindacale Autonomo dei Carabinieri (MOSAC) che solleva forti dubbi sulla sua reale efficacia. Lungi dall'essere un baluardo a difesa delle forze dell'ordine, come presentato da alcuni esponenti politici, il decreto viene descritto come un'operazione di facciata, un "trucco normativo" che non affronta le problematiche strutturali che affliggono il settore. L'analisi del MOSAC, a differenza di alcune posizioni sindacali più concilianti, punta il dito contro un'illusione di sicurezza che rischia di lasciare i carabinieri e gli altri corpi di polizia ancora più vulnerabili.

