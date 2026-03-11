Daniel Lumera domenica al BPER Forum una guida per diventare architetti del proprio destino

Domenica 15 marzo alle 17, al BPER Forum di Modena, si terrà un evento con Daniel Lumera, che presenterà una guida per aiutare le persone a diventare architetti del proprio destino. L'incontro si concentra su come riprendere il controllo della propria vita in tempi di incertezza e confusione. Sono previste discussioni e spunti pratici rivolti a chi desidera affrontare le sfide quotidiane con maggiore consapevolezza.

In un'epoca dominata dall'incertezza e dal caos, è ancora possibile riprendere in mano le redini della propria esistenza? La risposta arriva al BPER Forum di Modena domenica 15 marzo alle ore 17.30. Protagonista di questo appuntamento primaverile della rassegna "Forum Eventi" è Daniel Lumera.