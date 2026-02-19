Marx e Nietzsche si stringono la mano Marcello Veneziani ribalta i miti del Novecento al Bper forum

Il 22 febbraio alle 17.30, Marcello Veneziani afferma che Marx e Nietzsche si incontrano simbolicamente, perché entrambi hanno influenzato il pensiero del XX secolo. Durante il suo intervento al Bper Forum, lo scrittore presenta il suo nuovo saggio, in cui sfida le idee più diffuse di quegli anni. Veneziani analizza come le teorie di questi filosofi abbiano plasmato le crisi attuali e come le loro intuizioni siano ancora presenti nel dibattito contemporaneo. La sala si prepara a un dibattito acceso su temi che riguardano il nostro presente.

Domenica 22 febbraio alle 17.30, lo scrittore e filosofo presenta il suo ultimo saggio, con un’analisi provocatoria sulle radici della crisi moderna. L’incontro al BPER Forum di Modena - e anche online sui canali del Forum - è a ingresso gratuito con prenotazione sul sito bperforum.it. Cosa unisce due pensatori apparentemente inconciliabili come Karl Marx e Friedrich Nietzsche? A sciogliere l'enigma sarà Marcello Veneziani, protagonista domenica 22 febbraio alle 17.30 del nuovo appuntamento di "Forum Eventi" a Modena. Presso il BPER Forum, lo scrittore e filosofo presenterà il suo ultimo saggio "Nietzsche e Marx si davano la mano" (Marsilio), un’opera provocatoria che indaga i punti di contatto tra i due "titani" che hanno demolito le certezze del vecchio mondo per proiettarci nella modernità.🔗 Leggi su Modenatoday.it

