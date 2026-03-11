Da giovedì al cinema un grande film ogni settimana | Il bene comune

Si sa, il sapore di una storia vissuta al cinema è unico e senza distrazioni. Ci si concede totalmente, come è giusto che sia, alla visione del che abbiano scelto. Magari anche grazie a questo nostro suggerimento. Dunque, oltre a Fughe da fermo, la nostra rubrica dedicata ai libri, e a Top Tre, quella riservata invece alla musica, ci è sembrato naturale proporre anche uno spazio dedicato alla Settima Arte ispirato a un capolavoro meno conosciuto del grande maestro Dino Risi: Il giovedì. Per questa settimana, tra le nuove uscite attese in sala da giovedì 12 marzo, abbiamo scelto La lezione un un thriller psicologico diretto da Stefano Mordini con protagonisti Matilda De Angelis e Stefano Accorsi. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Articoli correlati

Leggi anche: Da giovedì al cinema, un grande film ogni settimana: Il filo del ricatto

Leggi anche: Da giovedì al cinema, un grande film ogni settimana: La grazia

L'UOMO PIÙ SIMPATICO AL MONDO! FABIO DE LUIGI passa dal BSMT!

Una selezione di notizie su Da giovedì al cinema un grande film...

Temi più discussi: Da giovedì al cinema, un grande film ogni settimana: La lezione; Calendario film uscita marzo 2026; Pomeriggi al cinema, al via la quarta edizione della rassegna cinematografica; Film al cinema a Marzo 2026: tutti i titoli più attesi e le date.

Lucignano al cinema. Nelle sale il film girato qui. Scorci e arte del borgoArriva sul grande schermo giovedì Gli Imprevisti 2 il thriller-poliziesco. La pellicola è dedicata ad Alvaro Vitali, che avrebbe dovuto far parte del cast . . lanazione.it

Mio Fratello è un Vichingo - The Last Viking, da giovedì 26 marzo al cinemaDopo 15 anni di carcere, Anker torna in libertà con un solo obiettivo: ritrovare il bottino nascosto. Peccato che l’unico a sapere dove si trovi sia suo fratello Manfred, che nel frattempo ha sviluppa ... mymovies.it

Il numero 2 del mondo vola ai quarti di finale dove giovedì incontrerà l'americano Learner Tien. - facebook.com facebook

NON CE LA FACCIAMO PIÙ #PECHINOEXPRESS - L’Estremo Oriente da giovedì 12 marzo in esclusiva su @SkyItalia e in streaming solo su @NOWTV_It x.com