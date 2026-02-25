Da giovedì al cinema un grande film ogni settimana | Il filo del ricatto

Si sa, il sapore di una storia vissuta al cinema è unico e senza distrazioni. Ci si concede totalmente, come è giusto che sia, alla visione del film che abbiano scelto. Magari anche grazie a questo nostro suggerimento. Dunque, oltre a Fughe da fermo, la nostra rubrica dedicata ai libri, e a Top Tre, quella riservata invece alla musica, ci è sembrato naturale proporre anche uno spazio dedicato alla Settima Arte ispirato a un capolavoro meno conosciuto del grande maestro Dino Risi: Il giovedì. Per questa settimana, tra le nuove uscite attese in sala da giovedì 26 febbraio, abbiamo scelto Il filo del ricatto: Gus Van Sant torna a dirigere per scavare nella testa delle persone: in scena un bravissimo Bill Skarsgård. Ispirato a una storia vera, il film racconta la storia di Tony Kiritsis, che esasperato da una disputa finanziaria, prende in ostaggio Richard Hall, figlio del potente M.L. Hall. Con un fucile legato al collo da un filo metallico che può esplodere, Tony pretende denaro, immunità e scuse pubbliche. 🔗 Leggi su Quicomo.it

