Affitti brevi nuove regole del 2026 | chi rischia sanzioni salate senza partita Iva e Scia

A partire dal 2026, le nuove norme sui affitti brevi modificano le regole per gli operatori nel settore turistico. La Legge di Bilancio ha stabilito limiti più chiari sulla soglia di imprenditorialità, con conseguenze importanti per chi non possiede partita Iva e Scia. È fondamentale comprendere le implicazioni di queste novità per evitare sanzioni, soprattutto per chi gestisce affitti in modo occasionale o senza regolare partita IVA.

La Legge di Bilancio ha introdotto nuove regole per gli affitti brevi in ambito turistico. La novità più rilevante riguarda la soglia di imprenditorialità. Dal 1° gennaio 2026, al terzo immobile che risulta affittato (e non più dal quinto come previsto dalla normativa precedente) scatta infatti l ’obbligo di partita Iva per il proprietario. Quindi, per chi supera i due immobili in locazione breve o turistica si applica automaticamente la presunzione di imprenditorialità, che impone il rispetto di tutti gli obblighi fiscali, amministrativi e di sicurezza che ne conseguono. In caso contrario, sono previste pesanti sanzioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

