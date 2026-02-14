La truffa svuota-conto che riproduce la voce di tuo figlio | gli esperti sono molto allarmati

Un uomo ha scoperto di essere stato vittima di una truffa perché qualcuno ha usato la sua stessa voce in un video sui social, e gli esperti avvertono che questa tecnica può portare a furti di denaro. Gli hacker ora imitano le voci delle persone usando registrazioni trovate online, creando false conversazioni telefoniche. Un esempio concreto riguarda un padre che ha ricevuto una chiamata che sembrava provenire dal figlio, ma in realtà era un truffatore che cercava di svuotargli il conto.

La nuova frontiera delle truffe non passa più solo da email sgrammaticate o sms sospetti. Oggi basta un nostro video pubblicato sui social per finire nel mirino dei criminali. Tre secondi di audio sono sufficienti per clonare una voce con l'intelligenza artificiale e usarla contro di noi. Il risultato è una telefonata che sembra arrivare da un figlio, da un parente, da una persona fidata. E nel panico, anche chi si considera prudente può cadere nella trappola. Fino a poco tempo fa le truffe digitali colpivano soprattutto via posta elettronica o sms, con messaggi facilmente riconoscibili per errori grammaticali e richieste sospette.