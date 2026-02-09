Haider Ackermann | il sarto errante dell’eleganza liquida che ignora il tempo

Haider Ackermann torna a far parlare di sé con una collezione che sembra sfuggire alle logiche del tempo e delle mode. Il suo stile, fatto di eleganza liquida e linee fluide, si distingue in un mondo che corre veloce, privato di fronzoli e di artifici. La sua moda sembra un sussurro, una scelta consapevole di resistere al rumore e di restare fedele a un’idea di raffinatezza senza tempo. È come un sarto errante che, tra tessuti pregiati e tagli precisi, crea abiti che sembrano

Life&People.it Il silenzio, in un'epoca dominata dal frastuono dei loghi e dalla velocità bulimica dei consumi, possiede un potere sovversivo. Haider Ackermann, sarto dell'anima prima che della materia, incarna perfettamente questa resistenza, proponendo una visione estetica che trascende l'effimero. Spesso indicato dalla critica e dai colleghi come l'unico vero erede spirituale della sensibilità di Yves Saint Laurent, il designer franco-colombiano costruisce un universo dove il savoir-faire può finalmente esprimersi. La sua moda è un esercizio di introspezione che trasforma il tessuto in un'estensione del pensiero, un 'eleganza liquida che scivola sul corpo senza e che celebra una bellezza fatta di contrasti e colte asimmetrie.

