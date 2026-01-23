Farmaci anti-obesità | possono davvero allungare la vita? Cosa dicono gli studi

I farmaci anti-obesità, in particolare quelli a base di GLP-1, stanno suscitando crescente interesse non solo per la perdita di peso, ma anche per i potenziali effetti sulla longevità. Numerosi studi stanno approfondendo questi aspetti, analizzando come queste terapie possano influire sulla salute generale e sulla durata della vita. In questo articolo, esamineremo le evidenze scientifiche attuali e le prospettive future riguardo all’utilizzo di questi farmaci.

S iamo nel mezzo di una rivoluzione che va ben oltre il dimagrimento. I farmaci basati su GLP-1 – e le nuove combinazioni oggi in studio – non agiscono solo sui meccanismi più noti, come la riduzione dell'appetito e il rallentamento dello svuotamento gastrico. Sempre più studi clinici mostrano che questi farmaci modificano parametri cardiometabolici chiave che, nel tempo, possono contribuire a migliorare la "vita in salute" (healthspan). Longevità, infatti, non significa semplicemente pesare meno. Significa ridurre eventi clinici maggiori come infarto, ictus, scompenso cardiaco e danno renale, e ritardare la disabilità, guadagnando anni di vita in buone condizioni funzionali.

