Durante la registrazione di Uomini e Donne, Elisabetta si è alzata dal parterre mostrando rabbia e si è rivolta a Sebastiano, accusandolo di aver incontrato due dame mentre le chiedeva di abbandonare il programma. La scena ha suscitato scompiglio tra i presenti, con Elisabetta che ha espresso il suo disappunto in modo visibilmente acceso. La puntata è proseguita con questa tensione palpabile.

Elisabetta si alza furiosa dal parterre di Uomini e Donne e affronta Sebastiano: scopre che il cavaliere è uscito con due dame mentre le chiedeva di lasciare il programma insieme. Il tradimento in diretta che nessuno si aspettava. C’è un momento in cui la pazienza finisce. Per Elisabetta, dama del trono over di Uomini e Donne, quel momento è arrivato durante la registrazione che ha fatto parlare tutto il pubblico del programma. Una scena diretta, senza filtri, che ha lasciato lo studio in silenzio: Elisabetta si è alzata dal parterre e si è avvicinata a Sebastiano con la rabbia di chi si sente presa in giro. La scena è destinata a diventare uno dei momenti più discussi di questa stagione del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Panico a Uomini e Donne: Elisabetta esplode contro Sebastiano

Articoli correlati

Uomini e Donne, Sebastiano Mignosa in ospedale: messaggio per Elisabetta?Momento delicato per Sebastiano Mignosa, discusso volto del trono over di Uomini e Donne.

Leggi anche: Uomini e Donne, registrazione 23 febbraio: Elisabetta attacca Sebastiano

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Panico a Uomini e Donne Elisabetta...

Temi più discussi: Panico ad Anzio: prende a pugni meccanico e aggredisce gli agenti; Rissa in centro, anziano di 77 anni tira fuori la pistola e semina il panico; Esplosioni vicino un torneo ATP negli Emirati: pamico tra i giocatori; Panico sul bus al Vomero, accoltellata da sconosciuto.

Marano, coltello sul bus e passeggeri nel panico: arrestato 28enneMARANO DI NAPOLI (rgl) – Tensione e paura questa mattina su un autobus a Marano di Napoli dove una lite tra due uomini è degenerata fino all’estrazione di un coltello, costringendo l’autista a interro ... ilgiornalelocale.it

Poiana semina il panico colpendo uomini alti e calviDa diverso tempo la cittadina inglese di Flamstead sta vivendo un vero e proprio incubo a causa di una poiana che si aggira tra gli alberi e i tetti del centro abitato in attesa di colpire solo gli ... 105.net

Paura nel quartiere di Tor bella Monaca, dove un uomo ha scatenato il panico in un autobus pubblico - facebook.com facebook

Panico petrolifero. Uk, Germania e Italia collaborano per la sicurezza delle navi nello stretto di Hormuz x.com