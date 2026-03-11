Contrasti urbani la mostra si fa itinerante | tre tour gratuiti nel cuore di Forlì per lo Zaino sospeso

Fino a fine marzo 2026, i muri dell'ex Filanda Maiani ospitano la mostra fotografica "Contrasti urbani. Forlì dentro", un viaggio visivo nell'identità cittadina. Per approfondire il legame tra immagini e territorio, nelle mattinate di sabato 14, 21 e 28 marzo sono in programma tre camminate. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

