Conad ritira un prodotto dai supermercati per rischio di corpi estranei

Conad ha deciso di rimuovere dal banco delle vendite alcune tipologie di focaccine farcite dopo aver riscontrato la presenza di corpi estranei. La catena di supermercati ha avviato controlli approfonditi nello stabilimento di Brescia, dove vengono prodotte queste specialità. La misura è stata presa per tutelare i clienti e garantire la sicurezza alimentare. I clienti che hanno acquistato questi prodotti sono invitati a non consumarli e a rivolgersi al punto vendita per il rimborso.

Conad Ritira Focaccine: Allerta per Corpi Estranei, Controlli nello Stabilimento di Brescia. Conad ha ritirato dal mercato diverse tipologie di focaccine farcite a causa della possibile presenza di corpi estranei. Il richiamo precauzionale riguarda tutti i lotti prodotti nello stabilimento di Salumifici GranTerre S.p.a. a Torbole Casaglia, in provincia di Brescia, e coinvolge vari gusti: mortadella, prosciutto cotto e formaggio Edamer, prosciutto crudo e formaggio Edamer, salame Milano e scamorza, e speck e scamorza affumicata. L'azienda invita i consumatori a non consumare i prodotti e a restituirli al punto vendita per la sostituzione o il rimborso.