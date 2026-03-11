Un articolo analizza i pro e i contro del maglione Comme di Comme Des Garçons Shirt. Viene specificato che il testo contiene link di affiliazione e che si potrebbe ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per chi acquista attraverso questi link. La spiegazione mira a informare i lettori sulla natura del contenuto senza esprimere opinioni personali.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’estetica asimmetrica: come il logo Lacoste dialoga con il taglio irregolare. Il contrasto tra ordine e caos nel design. La collaborazione tra Comme Des Garçons Shirt e Lacoste si manifesta visivamente attraverso un dialogo tra la precisione del brand francese e l’approccio decostruttivista giapponese. L’elemento centrale di questo scambio è il ricamo giallo del coccodrillo sul petto sinistro, posizionato su un fondo grigio melange che conferisce profondità al tessuto senza definire una composizione tecnica precisa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Comme Des Garçons Shirt Maglione Comme: Pro e Contro

Il coccodrillo Lacoste come non lo avete mai vistoLa collezione autunno/inverno 2023-24 di Comme des Garçons Shirt si apre proprio con il primo dei temi utilizzati per reinventare l'emblematico coccodrillo che viene scomposto in sezioni geometriche, ... gqitalia.it

Comme des garçons, 50 anni di creatività fuori dagli schemiUn premio prestigioso, il Noguchi Award, istituito in onore del grande scultore americano-giapponese il cui atelier newyorchese è diventato un museo-fondazione, per una creatrice di moda fuori di ... milanofinanza.it

