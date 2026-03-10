Guida | Comme Des Garçons Trench Oversize Texture

Una guida presenta il trench oversize di Comme Des Garçons, focalizzandosi sulla texture del capo. Viene specificato che l’articolo include link di affiliazione e che si potrebbe ricevere una commissione per gli acquisti effettuati tramite questi collegamenti, senza costi aggiuntivi per il consumatore. La nota di trasparenza mira a informare sul funzionamento del sistema di affiliazione.

Il Comme Des Garçons Trench Oversize Texture si distingue immediatamente per la sua superficie che sfugge alla definizione classica di un cappotto invernale. La texture metallica non è semplicemente una stampa, ma sembra essere intrinseca al tessuto stesso, creando riflessi lucidi che cambiano dinamicamente a seconda dell'angolo di luce incidente. Questo effetto ottico conferisce al capo una qualità quasi liquida, trasformando il beige chiaro in una superficie viva che cattura l'attenzione senza urlare.

«È il colore che fa per me. È il migliore per la creazione e rappresenta l'universo», spiega Rei Kawakubo. Che fa sfilare architetture di volant, frange e tulle con una parentesi, provocatoria

