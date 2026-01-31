Allarme vetrine spente In via Cortelonga sfitto un negozio su tre In centro solo i big

Le vetrine spente e i negozi vuoti sono ormai una scena quotidiana in via Cortelonga a Monza. Un negozio su tre è sfitto, e in centro città si salvano solo i grandi marchi. La chiusura di attività come calzolai e negozi di abbigliamento non sorprende più nessuno: è diventata la norma, non l’eccezione. La strada si svuota, e con lei anche le voci di chi lavorava lì.

Sararcinesche chiuse nel centro di Monza. La chiusura delle attività, dal calzolaio, all'abbigliamento, non è più un evento sporadico. Il caso più eclatante è quello di via Cortelonga, dove le saracinesche chiuse sono circa una su tre, come segnalato in Consiglio comunale da Martina Sassoli (Noi Moderati), ma anche in via Vittorio Emanuele, si moltiplicano le chiusure delle diverse attività. Qualcuno dà la colpa alla diffusione esasperata dei parcheggi a strisce blu, che scoraggiano i clienti che arrivano da fuori in assenza di un'alternativa di trasporto pubblico, e qualcun altro pun ta sul caro affitti che strangola i negozi.

