Citynews Campanini | Giornalisti bene prezioso congelare tagli e aprire un tavolo di trattativa

Sandro Campanini, consigliere comunale e capogruppo del Partito Democratico a Parma, ha commentato i recenti tagli ai giornalisti di Citynews. In una dichiarazione, ha chiesto di congelare le riduzioni e ha proposto di aprire un tavolo di trattativa per discutere la questione. La sua presa di posizione si concentra sulla necessità di tutelare il ruolo dei giornalisti nel contesto attuale.

Sandro Campanini, consigliere comunale e capogruppo Partito Democratico a Parma interviene sul tema dei tagli ai giornalisti di Citynews."L'informazione prodotta dai giornalisti è un bene troppo prezioso per essere oggetto di operazioni di taglio drastico del personale, ancora di più in questo.