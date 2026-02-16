Maltempo Costarella | Preoccupa la possibilità di nuove precipitazioni sulle zone già colpite

Costarella segnala che il maltempo si sta intensificando, portando il timore di nuove piogge nelle aree già colpite, dove le strade sono sommerse e le case sono ancora in stato di emergenza.

Calabria in allerta: il maltempo minaccia le zone già colpite, il Crati sorvegliato speciale. La Calabria è nuovamente in stato di allerta per maltempo. Una nuova perturbazione è in arrivo, destando preoccupazione nelle zone già duramente colpite dalle recenti esondazioni, in particolare lungo la fascia tirrenica e nell’entroterra. Il dirigente della Protezione Civile regionale, Domenico Costarella, sottolinea la fragilità del territorio e la necessità di massima attenzione. Il Crati sotto osservazione: lavori in corso e rischio di nuove piene. Il fiume Crati rimane al centro dell’attenzione. Nonostante il livello attuale alla foce si attesti intorno ai 3,40 metri, significativamente inferiore ai 5,29 metri raggiunti durante il picco dell’esondazione che ha causato la rottura degli argini nella piana di Sibari, la possibilità di nuove piogge alimenta i timori di un ulteriore peggioramento della situazione.🔗 Leggi su Ameve.eu Maltempo, Meloni a Niscemi: per premier sopralluogo in zone colpite Giorgia Meloni ha visitato questa mattina Niscemi, in Sicilia, per fare un sopralluogo nelle zone colpite dal maltempo nei giorni scorsi. Domani Schlein in Sicilia nelle zone colpite dal maltempo Domani, Elly Schlein sarà in Sicilia per visitare le aree colpite dal maltempo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Maltempo in Calabria, Costarella: Fiumi e torrenti ingrossati dalle piogge, la notte è stata complicata - VIDEO. Maltempo, Costarella: «Preoccupa la possibilità di nuove precipitazioni sulle zone già colpite»Le parole del dirigente della Protezione civile della regione Calabria. Attesa una nuova ondata di maltempo nelle prossime ore ... corrieredellacalabria.it Maltempo in Calabria, Costarella (Prot. civile): Preoccupa la possibilità di precipitazioni sulle zone già colpiteI lavori per la riparazione degli argini rotti dal fiume Crati nella piana di Sibari proseguono , ma al contempo cresce in Calabria la preoccupazione per le ... calabria.gazzettadelsud.it +++ Maltempo in Calabria, persone isolate ma non in pericolo: fiumi sotto osservazione. Le parole di Costarella (ProCiv) https://gazzettadelsud.it/p=2171191 - facebook.com facebook "L’allerta – spiega Domenico Costarella, dirigente generale della Protezione Civile regionale – non riguarda soltanto le precipitazioni attese e gli accumuli previsti, ma anche la prolungata fase di maltempo che da giorni insiste sulla Calabria" #InCalab… x.com