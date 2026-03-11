Ci siamo | ecco la data dell' inaugurazione dell' Antica Dogana a Piazza Amendola

Sabato 28 marzo 2026 alle ore 11.00 si svolgerà l'inaugurazione dell'Antica Dogana in Piazza Amendola. La cerimonia si terrà nel luogo dove si è concluso un intervento di restauro e ristrutturazione interna. L'evento segna la fine dei lavori di rinnovamento dell'edificio storico. La data è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori.

Sabato 28 marzo 2026, alle ore 11.00, in Piazza Amendola, si terrà la cerimonia di inaugurazione dell'Antica Dogana, al termine di un lungo intervento di restauro e ristrutturazione interna.All'evento parteciperà il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, insieme ad altre Autorità.