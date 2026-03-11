Chi l’ha visto? le anticipazioni della puntata dell’11 marzo 2026 su Rai 3

Questa sera, mercoledì 11 marzo 2026, va in onda su Rai 3 una nuova puntata di Chi l’ha visto? condotta da Federica Sciarelli. La trasmissione va in onda dalle ore 21,20 e si concentra su casi di persone scomparse e altri eventi legati a situazioni di assenza. La conduttrice presenta le storie e raccoglie testimonianze di persone coinvolte.

Questa sera – mercoledì 11 marzo 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Il caso di Liliana Resinovich: i periti hanno chiesto 90 giorni in più per esaminare tutti i reperti, tra i quali 700 coltelli. Coltelli del marito, Sebastiano Visintin, unico indagato per l’omicidio della moglie che a “Chi l’ha visto?” – condotto da Federica Sciarelli e in onda questa sera – mercoledì 11 marzo alle 21.20 su Rai 3 – dichiara: “Non andrò a processo. sono sicuro al cento per cento. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata dell’11 marzo 2026 su Rai 3 Articoli correlati Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata dell’11 febbraio 2026 su Rai 3Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata dell’11 febbraio 2026 su Rai 3 Questa sera – mercoledì 11 febbraio 2026 – va in onda una nuova... Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 4 marzo 2026 su Rai 3Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 4 marzo 2026 su Rai 3 Questa sera – mercoledì 4 marzo 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi... anche i ricchi piangono Marisabel scopre la verità (Gianni Luca tiktok) Una raccolta di contenuti su Chi l'ha visto le anticipazioni della... Temi più discussi: 'Chi l'ha visto?' stasera 4 marzo, la morte di Gessica Disertore. Le anticipazioni; Chi l'ha visto?, stasera su Rai 3: i casi del 4 marzo; Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi del 4 marzo 2026; La storia di Isabella, senza dimora e senza identità: Aiutateci a capire chi è per poterla aiutare. Chi l'ha visto?, stasera su Rai 3: i casi dell'11 marzoStasera, mercoledì 11 marzo 2026, nuova puntata di Chi l'ha visto? su Rai 3. Ecco tutti i casi di oggi dal caso di Liliana Resinovich a Nessy Guerra ancora bloccata in Egitto ... gazzetta.it Chi l’ha visto? – anticipazioni e casi puntata 11 marzo 2026Mercoledì 11 marzo 2026 in prima serata alle ore 21,20 su Rai3 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto?, il programma di inchieste giornalistiche condotto da Federica Sciarelli. Vediamo i temi principal ... radiomusik.it Chanel Totti a Pechino Express: «Chi mi mancava di più Mia sorella Isabel. Ho partecipato, ma la tv non mi interessa» - facebook.com facebook Chi sono i proprietari più ricchi dei club italiani: sorprese nella classifica x.com