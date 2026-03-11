Champions oggi Psg-Chelsea – La diretta

Oggi, mercoledì 11 marzo, il Paris Saint-Germain e il Chelsea si affrontano nell'andata degli ottavi di finale della Champions League. La partita si gioca nella massima competizione europea e rappresenta un momento importante per le due squadre. La sfida si svolge in una cornice di grande attesa, con i tifosi pronti a seguire il match in diretta.

(Adnkronos) – Torna la Champions League. Oggi, mercoledì 11 marzo, il Psg affronta il Chelsea nell'andata degli ottavi di finale della massima competizione europea. La squadra di Luis Enrique arriva dal successo contro il Monaco nei playoff, valso il passaggio del turno. I Blues avevano invece agguantato la qualificazione diretta agli ottavi dopo il sesto posto nella fase campionato. Calcio d'inizio alle 21. Dove vedere Psg-Chelsea? Il big match sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport (canale 202 e 252). La partita sarà visibile anche gratis e in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre. La partita sarà visibile anche in streaming sull'app di Sky Go e Now. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

