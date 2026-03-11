Cefalonia | il lago sotterraneo di 160 metri e luce turchese

A Cefalonia si trova un lago sotterraneo profondo 160 metri, visibile attraverso uno squarcio nella roccia. La luce turchese che filtra dall’alto illumina l’acqua, creando un’immagine suggestiva sotto la superficie dell’isola ionica. La scoperta è stata resa nota di recente, attirando l’attenzione di esperti e appassionati di geologia. La formazione naturale si trova in una zona ancora poco esplorata dell’isola.

Uno squarcio di luce turchese si apre nelle viscere dell’isola ionica, rivelando un lago sotterraneo dove il cielo e l’acqua si fondono in un’unica massa liquida. La Grotta di Melissani a Cefalonia non è solo una cavità geologica, ma un sistema idrico complesso che collega le acque marine con quelle dolci attraverso un percorso sotterraneo di oltre tre chilometri. Scoperta nel 1951 da Giannis Petrochilos e sua moglie Anna, questa meraviglia naturale ospita al suo centro un isolotto roccioso lungo circa trenta metri, diviso in due camere principali dalle dimensioni imponenti: 160 metri di lunghezza e 40 di larghezza, con pareti calcaree che sfiorano i 36 metri di altezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

