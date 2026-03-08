Luca Casalini ha stabilito due record mondiali di apnea sotto il ghiaccio nel Lago di Anterselva, in Alto Adige. Durante la prova, si è immerso a 106 metri sotto il ghiaccio senza utilizzare muta. Le imprese sono state documentate con foto che mostrano i momenti salienti dell’evento. Casalini ha così raggiunto nuovi traguardi nel mondo dell’apnea in condizioni estreme.

Doppia impresa di Luca Casalini che, nel Lago di Anterselva, in Alto Adige, ha stabilito due record mondiali Cmas (Confederazione Mondiale Attività Subacquee) di apnea sotto il ghiaccio senza muta. Il primo è quello di apnea dinamica con pinne e il secondo di apnea dinamica con monopinna. In entrambe le circostanze l’atleta toscano ha nuotato in apnea la distanza di 106 metri. “E’ un sogno che si avvera. Ho provato delle emozioni incredibili. Sin da bambino ho sempre sperato di riuscire un giorno a portare i colori dell’Italia sul tetto del mondo e a 43 anni ci sono finalmente riuscito. Sono felicissimo”. Queste le parole di Luca Casalini, toscano dell’Argentario, che, ad Anterselva, ha, di fatto, scritto una pagina di storia dell’apnea sotto i ghiacci. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Apnea, record per Casalini: 106 metri sotto il ghiaccio nel Lago di Anterselva – Le foto

In apnea sotto il ghiaccio. Casalini tenta il primatoMONTE ARGENTARIO Tutto pronto per l’evento di apnea dinamica sotto ghiaccio organizzato da Bzsub, in programma da oggi all’8 marzo al lago di...

Luca Casalini: 3 record nel ghiaccio dell’Alto AdigeLuca Casalini, apneista originario del Monte Argentario, si prepara a sfidare i limiti umani tra il 6 e l’8 marzo 2026.

Contenuti e approfondimenti su Apnea record per Casalini 106 metri....

Temi più discussi: Due record del mondo di apnea sotto i ghiacci. L’impresa di Casalini nel lago di Anterselva; ??Sotto il ghiaccio per sfidare il limite: tre record mondiali di apnea al lago di Anterselva; Nuota per 106 metri sotto il ghiaccio, in apnea: record mondiale per Luca Casalini; Dall’Argentario al record mondiale: Casalini nella storia sotto il ghiaccio.

In apnea nel lago ghiacciato fa 2 record mondialiMONTE ARGENTARIO: Luca Casalini nella storia: ha nuotato per 106 metri, senza muta, sotto la superficie ghiacciata del lago di Anterselva in Alto Adige ... toscanamedianews.it

Nuota per 106 metri sotto il ghiaccio, in apnea: record mondiale per Luca Casalini«Bisogna fare tutto il contrario di una persona normale – ha spiegato l'atleta maremmano – che al contatto con l'acqua gelida accelera i battiti cardiaci. Invece occorre rilassarsi e rallentare il cuo ... corrierefiorentino.corriere.it

L’impresa di #LucaCasalini nel #lago di #Anterselva. Due #record del #mondo e uno #italiano in tre diverse specialità dell'#apnea sotto i #ghiacci. #Fipsas #BolzanoSub #AltoAdige - facebook.com facebook

Nuovo #record del #mondo per #LucaCasalini: nel #lago di #Anterselva, in #AltoAdige, l'atleta toscano ha nuotando per 106 metri in #apnea con la monopinna, sotto i #ghiacci, dopo che ieri aveva conquistato lo stesso traguardo con le #pinne #fipsas x.com