Nell' istituto alberghiero De Cecco l' open day su Sport Socialità e Benessere Psicofisico FOTO

L’istituto alberghiero De Cecco di Pescara ha organizzato un open day dedicato a “Sport, Socialità e Benessere Psicofisico”. L’evento ha offerto ai partecipanti l’opportunità di conoscere le attività e i percorsi formativi legati a questi temi, promuovendo uno stile di vita equilibrato e consapevole. La giornata ha coinvolto studenti, insegnanti e visitatori, evidenziando l’importanza di un approccio integrato al benessere nella formazione professionale.

Un open day su "Sport, Socialità e Benessere Psicofisico" si è tenuto nell'istituto alberghiero "De Cecco" di Pescara. «Riprendendo le parole del Presidente Mattarella, ai genitori e alle famiglie chiedo una cosa sola: fate sì che lo sport sia la droga dei vostri figli, perché lo sport è.

