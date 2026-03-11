Caso Manetti in aula Dibattito a nervi tesi | Attacco personale

In aula si è svolto il caso Manetti, con un dibattito intenso e teso. L’atmosfera si è fatta subito aggressiva, trasformando la seduta in un vero e proprio scontro tra i presenti. Le divergenze sono sfociate in continui attacchi personali, rendendo difficile il proseguimento dei lavori e creando un clima di forte tensione tra i partecipanti.

Più che una seduta del consiglio regionale sembrava un duello aspro a tutto campo, che fin da subito ha avvelenato il dibattito monopolizzando un’ampia fetta dei lavori dell’aula. Da una parte la capogruppo di FdI Chiara La Porta, dall’altra l’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti in un crescendo di nervosismo e tensione. Manetti ha esordito con la richiesta indirizzata al vicepresidente del consiglio Antonio Mazzeo di accorpare almeno tre delle quattro mozioni che la vedevano coinvolta. L’opposizione si è messa di traverso, così Mazzeo ha deciso di sospendere la seduta e convocare la conferenza di programmazione lavori con i capigruppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

