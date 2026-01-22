antisemitismo nervi tesi nel pd

Nel dibattito politico, il Partito Democratico conferma la volontà di rispettare la data del 27 gennaio, Giorno della Memoria, per l’avvio delle iniziative contro l’antisemitismo. La questione, comunque, evidenzia tensioni all’interno della maggioranza, che si confronta su un tema di rilevanza sociale e simbolica. La decisione resterà un punto di riferimento nel percorso di sensibilizzazione e contrasto a ogni forma di odio e discriminazione.

Accordo o meno, la maggioranza ha intenzione di mantenere la data simbolica del 27 gennaio (Giorno della memoria) per l'avvio del provvedimento sull'antisemitismo. I lavori sono in alto mare, tuttavia la commissione Affari costituzionali del Senato ha deciso di avviare l'iter della legge attraverso un testo base che sarà comunicato proprio martedì prossimo, nella ricorrenza.

