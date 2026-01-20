Robot e Big Tech da domani Milano ospita terza edizione ‘AI Festival’

Da domani Milano ospita la terza edizione di AI Festival, intitolata “Empowering the Agentic Era”. L’evento, in programma per due giorni, si propone di approfondire il ruolo dell’intelligenza artificiale e degli AI Agents, con particolare attenzione alla collaborazione con l’essere umano e alle implicazioni nel settore business. Un’occasione per analizzare le tendenze e le sfide legate alla crescita dell’AI in ambito tecnologico e imprenditoriale.

(Adnkronos) – Al via domani la terza edizione di AI Festival – "Empowering the Agentic Era", che per due giorni trasforma Milano in epicentro di confronto sul ruolo dell'AI e degli AI Agents, la loro collaborazione con l'essere umano e l'impatto sul business e marcato. L'evento, ideato da Search On Media Group

