Louis Vuitton Uomo Primavera 2026 | Pharrell tra lusso destrutturato e innovazione tessile a Parigi

Pharrell Williams ha presentato la collezione Louis Vuitton Uomo Primavera 2026 a Parigi, portando un mix di stile destrutturato e tessuti innovativi. La sfilata ha attirato molti appassionati di moda, curiosi di vedere come il designer ha reinterpretato il classico abbigliamento maschile con dettagli futuristici.

Louis Vuitton Spring 2026: Pharrell Williams ridefinisce il lusso maschile tra tradizione e innovazione. Parigi ha ospitato la presentazione della collezione Spring 2026 di Louis Vuitton, un evento che conferma l’evoluzione stilistica sotto la guida di Pharrell Williams. La nuova linea, disponibile dal 19 marzo 2026, esplora un guardaroba maschile versatile e contemporaneo, bilanciando sartoria tradizionale e sportswear con un’attenzione particolare ai dettagli e all’innovazione tessile. Un’estetica che celebra il dinamismo e la libertà di espressione. La collezione Spring 2026 segna una tappa fondamentale nel percorso di Williams come direttore artistico della linea maschile di Louis Vuitton.🔗 Leggi su Ameve.eu

Durante la Fashion Week di Parigi, Louis Vuitton ha ospitato la sfilata Louis Vuitton Homme AutunnoInverno 2026, ideata da Pharrell Williams.

Argomenti discussi: Borse, Zendaya celebra i 130 anni del motivo più famoso (e imitato); La prima di Jil Sander by Simone Bellotti e tutte le campagne pubblicitarie moda 2026 da non perdere: vota la tua preferita!; Questa borsa a mano ultra chic è tornata... o forse non se ne è mai andata; Louis Vuitton Spring 2026: l’evoluzione creativa di Pharrell Williams in una collezione sofisticata e versatile.

