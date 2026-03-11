Capannori | mozione per il fine vita e nuove regole

Il consiglio comunale di Capannori ha approvato una mozione a favore delle nuove regole sul fine vita e della Legge Regionale n. La decisione è stata presa durante l’ultima seduta, con la partecipazione dei consiglieri comunali. La mozione esprime il sostegno del consiglio comunale alle iniziative legislative in materia e invita le istituzioni a proseguire su questa strada.

Il consiglio comunale di Capannori ha approvato ufficialmente una mozione a sostegno della Legge Regionale n. 16 del 2025 sul fine vita, un atto che segna un punto di svolta nella gestione delle decisioni mediche terminali nel territorio lucchese. La delibera, discussa martedì 10 marzo 2026, impegna l'amministrazione locale a promuovere la conoscenza delle Disposizioni Anticipate di Trattamento e a spingere per una normativa nazionale unitaria che colmi il vuoto legislativo attuale. L'iniziativa è stata portata avanti dal consigliere Gianni Campioni, rappresentante della coalizione di maggioranza composta da Capannori 2034, Pd, Capannori Corre! e Alleanza Rosso Verde.