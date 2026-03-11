Dopo la nomina ufficiale a guida spirituale iraniana, l’ayatollah Mojtaba Khamenei non ha ancora mostrato segni di vita pubblica né rilasciato dichiarazioni. Secondo fonti non ufficiali, si sarebbe verificato un incidente che lo avrebbe ferito, ma il suo silenzio alimenta il mistero sulla sua condizione. La mancanza di comunicazioni ufficiali ha generato tensioni e speculazioni nella società iraniana.

A tre giorni dall'ufficializzazione domenica della sua nomina a massima guida spirituale iraniana, l'ayatollah Mojtaba Khamenei non è ancora apparso in pubblico, o in video né ha divulgato dichiarazioni scritte. Una scelta ovviamente dettata dalla prudenza, sottolineano funzionari iraniani citati dal New York Times: qualunque contatto o comunicazione in entrata o uscita potrebbe metterlo a rischio rivelando il suo nascondiglio. A spiegare però la sua totale assenza dalla scena pubblica è anche il fatto che il 56enne figlio di Ali Khamenei è rimasto ferito nel primo giorno di attacchi americano e israeliano su Teheran. Nello stesso raid sono rimasti uccisi il padre, la madre, la moglie e un figlio oltre a tanti esponenti della Difesa iraniani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Caos Iran: "Khamenei Jr è ferito", il silenzio forzato per non farsi scoprire

