Una notizia di grande impatto circola tra gli ambienti religiosi e politici iraniani: si parla di un doppio giallo su Khamenei jr, con voci che indicano una possibile ferita. La situazione ha generato confusione e preoccupazione tra gli ayatollah, mentre si attendono conferme ufficiali sulla condizione del giovane. Se si trattasse di un infortunio, potrebbe influenzare la stabilità del regime.

Se è vivo, non è la Guida Suprema dell'Iran. Se invece fosse morto, come anticipato da Il Tempo, sarebbe l'ennesimo duro colpo al regime già traballante. Il nome di Mojtaba Khamenei, il figlio dell'ayatollah ucciso nei raid israelo-americani della scorsa settimana, resta al centro di un doppio giallo: da un lato le voci non confermate sulla sua possibile morte, dall'altro la certezza che la successione al padre non è stata ancora decisa. La notizia circolata venerdì in tarda serata sulla presunta uccisione del figlio di Ali Khamenei non ha trovato ancora conferma ufficiale. Nel tardo pomeriggio di ieri, invece, i media israeliani diffondono la notizia del ferimento di Mojtaba che sarebbe stato colpito nel raid lanciato dall'Idf venerdì contro una struttura direttamente collegata alla famiglia Khamenei. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Doppio giallo su Khamenei jr: "È stato ferito". Panico tra gli ayatollah

Come è stato ucciso l’ayatollah Khamenei: la versione raccontata dal Financial TimesL’Ayatollah Ali Khamenei, leader supremo dell’Iran per quasi 40 anni, è stato ucciso in un attacco aereo congiunto Usa-Israele su Teheran, scatenando...

«Abbiamo ucciso Khamenei», i missili di Usa e Israele sull'Iran decapitano il regime. La tv di Stato a Teheran conferma: l'ayatollah è morto. A Dubai droni su hotel e aeroporto, esplosioni a Tel AvivDal nostro inviatoLa aspettavano di notte, col buio, invece la resa dei conti è cominciata in piena luce, quando a Teheran erano le 9 e mezza del...

Tutti gli aggiornamenti su Doppio giallo.

Temi più discussi: Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Israele lancia un attacco preventivo contro l’Iran; Stati Uniti, pubblicate le immagini dei bombardamenti in Iran VIDEO; Ucciso il killer che voleva assassinare Trump.

Attacco all'Iran, giallo su Khamenei. Medio Oriente in fiammeMedio Oriente in fiamme dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, mentre si attende di chiarire il giallo sulla sorte della Guida Suprema Alì Khamenei, dato per morto da funzionari dello Stato ... ansa.it

Dopo l'uccisione di Khamenei, resta il giallo della sorte di Akhmadinejad. Cosa potrebbe nascondereMahmoud Ahmadinejad – la cui morte è stata prima annunciata dagli iraniani e poco fa smentita dagli israeliani, il giallo resta – sarebbe stato il bersaglio più facile da individuare: era agli arresti ... tg.la7.it

32’ - ROSSO PER IL MONZA, ESPULSO CARBONI Doppio giallo per il difensore biancorosso per un intervento su Bandinelli - facebook.com facebook

#Rocchi ai microfoni di #OpenVar è ritornato sul doppio giallo dato a #Kalulu "L'introduzione della nuova regola fa male perché è collegata a #InterJuve, ma l'intervento del VAR per un secondo giallo sbagliato è giusto" Le dichiarazioni complete al pri x.com