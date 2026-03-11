Il Tribunale di Ascoli Piceno ha iniziato un procedimento legale legato alla morte di un cane ucciso da un cappio. La causa riguarda un episodio che coinvolge l’intervento sanitario sugli animali e si focalizza sulle responsabilità e le procedure adottate. La vicenda ha portato all’apertura di un procedimento che analizza i fatti e le eventuali negligenze.

Il Tribunale di Ascoli Piceno ha aperto i battenti per un processo che ridefinisce i limiti dell’intervento sanitario sugli animali. Al centro della causa c’è la morte di Bella, un cane meticcio bianco e anziano, deceduto a seguito di un intervento dell’Agenzia Sanitaria Territoriale (Ast) nel maggio 2024. Le parti civili, rappresentate dall’Associazione Provinciale Protezione Animali (Appa) e dal proprietario, chiedono di estendere la responsabilità all’ente sanitario stesso. L’udienza si è svolta sotto la presidenza del giudice Domizia Proietti, con l’imputato, un agente del servizio veterinario pubblico, seduto al banco degli accusati. L’accusa sostiene che l’uso di un cappio per trascinare l’animale sia stato il fattore determinante nella sua fine tragica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cane ucciso da cappio: processo per morte evitabile

