Campo largo necessario va ricucito il rapporto in i mastelliani

A Avellino si sta delineando un confronto tra le forze progressiste in vista delle prossime elezioni comunali. Durante il primo incontro presso la sede del Partito Democratico, sono stati affrontati alcuni temi, ma restano ancora alcuni aspetti politici da definire. La discussione si concentra sulla necessità di rafforzare il campo largo e di ricucire i rapporti tra i diversi gruppi coinvolti.

Tempo di lettura: 3 minuti Ad Avellino prende forma il confronto nel campo progressista in vista delle prossime amministrative, m a il primo tavolo interpartitico convocato presso la sede del Partito Democratico in via Tagliamento lascia emergere anche nodi politici ancora da sciogliere. Tra questi, pesa l’assenza dei rappresentanti di Noi Di Centro, il movimento di riferimento del sindaco di Benevento Clemente Mastella. All’incontro hanno preso parte, oltre al Partito Democratico, i rappresentanti di Casa Riformista, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e PSI – Avanti Campania. Un primo momento di confronto utile a impostare il percorso politico verso la costruzione di una coalizione di centro-sinistra per la città, ma segnato dalla necessità di allargare e ricucire il perimetro dell’alleanza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Campo largo necessario, va ricucito il rapporto in i mastelliani” Articoli correlati Cena degli auguri per Rinnoviamo Forlì: "Va ricucito il legame tra cittadini ed istituzioni"Rinnoviamo Forlì ha organizzato al circolo Endas di Villagrappa una cena di Natale con decine di soci e simpatizzanti della realtà civica. Zanetti a tutto tondo: «Con Moratti un rapporto che va oltre il campo. Mourinho un leader, ma Chivu…»Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri: superata la concorrenza della Premier League per un giovane talento! Ecco di chi si tratta Mercato... Aggiornamenti e notizie su Campo largo Discussioni sull' argomento Campo largo titolare. I nostri temi prioritari; A Melegnano nasce il campo largo: Patto di ferro contro l’esecutivo Bellomo; I rebus delle amministrative in Puglia tra le spine del campo largo e il duello dei Fitto a Maglie; Prende forma il tavolo del campo largo, M5S: Partire da obiettivi e contenuti. L'Iran spacca il campo largo, rinasce il Terzo Polo: Renzi e Calenda sottoscrivono una risoluzione insieme. La regia è di Benedetto Della Vedova di +Europa. Di Nicolò Zambelli - facebook.com facebook L'Iran spacca il campo largo, rinasce il Terzo Polo: Renzi e Calenda sottoscrivono una risoluzione insieme. La regia è di Benedetto Della Vedova di +Europa. Di @zamnice26 x.com