Rinnoviamo Forlì ha organizzato al circolo Endas di Villagrappa una cena di Natale con decine di soci e simpatizzanti della realtà civica. “L'evento è stato un momento conviviale importante per la comunità forlivese, che ha permesso di condividere gli auguri per le prossime festività natalizie e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Cena degli auguri per Rinnoviamo Forlì: "Va ricucito il legame tra cittadini ed istituzioni"

Leggi anche: Cena degli auguri del Rotary Club Valle Telesina tra musica e riconoscimenti

Leggi anche: Europa al bivio: con Rinnoviamo Forlì un dibattito tra unità e nazionalismo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Beyond the Game: si chiude con una stupenda Cena degli auguri la prima parte di stagione dell’Adria Tecnoeleva Squadra, staff e sponsor insieme, tra sorrisi, brindisi e tanta voglia di continuare a collaborare: dentro e fuori dal campo. Felici di esserci, org - facebook.com facebook

Cena degli Auguri di Natale con gli amici del Rotary Club Orbetello – Costa d’Argento. Durante la serata si è svolta la consegna delle chiavi della nuova sede del Rotary Club Orbetello al Presidente Fernando Andreini. #OrbetelloInforma x.com