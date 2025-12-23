Calciomercato Sergio Ramos offerto anche al Milan | cosa faranno i rossoneri? Due opzioni

Il Milan valuta diverse opzioni per rinforzare la difesa durante il calciomercato invernale. Tra le possibilità c’è anche Sergio Ramos, svincolatosi dal Club de Fútbol Monterrey, che potrebbe rappresentare una soluzione per la rosa dei rossoneri. La società dovrà analizzare attentamente questa opportunità e decidere se puntare sull’esperienza dell’ex Real Madrid o optare per altre soluzioni più in linea con il progetto a lungo termine.

