Calciomercato Inter Chivu chiede rinforzi e spera in quell’innesto a gennaio | il piano di Marotta e Ausilio

Il calciomercato dell’Inter si concentra sulle richieste di Cristian Chivu, che spera in rinforzi durante la sessione di gennaio. La dirigenza, guidata da Marotta e Ausilio, sta valutando le strategie più opportune per rafforzare la rosa e migliorare le prestazioni della squadra. Questa fase di mercato rappresenta un momento importante per l’Inter, con l’obiettivo di intervenire in modo mirato e sostenibile.

Inter News 24 . Ecco dove intervenire. Con l'apertura ufficiale della sessione invernale, l' Inter si trova a dover gestire un delicato equilibrio tra le ambizioni tricolori e la sostenibilità economica. L'analisi odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia come il tecnico Cristian Chivu nutra forti speranze nel mercato di riparazione per correggere quelle che vengono definite "smagliature" nell'organico. Nonostante il primato, infatti, il campo ha mostrato alcune criticità che necessitano di un intervento sartoriale immediato per non rischiare di compromettere la corsa al titolo.

