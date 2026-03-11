Il capogruppo del Partito Democratico in Regione Lombardia ha annunciato di aver ricevuto una busta anonima contenente simboli nazisti e messaggi di odio. Majorino ha condiviso pubblicamente l’accaduto, spiegando di aver trovato la lettera nella sua cassetta postale. La polizia è stata informata e sta indagando sull’accaduto. Nessuna altra informazione riguardo a destinatario o mittente è stata resa nota.

Milano – Il capogruppo del Partito Democratico in Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, ha ricevuto una “lettera” di minacce. Nessuna frase ma simboli piuttosto chiari. A raccontarlo è lo stesso politico milanese attraverso la pagina Instagram. “Giorni fa ho ricevuto una busta anonima con all'interno svastiche e altri segni e riferimenti molto brutti (materiale ovviamente consegnato alle autorità competenti). Da mesi, come altre e altri esponenti della mia parte politica, attraverso i social mi vengono recapitati o postati messaggi violenti, carichi d'odio: mi si augura che io venga "rinchiuso nei CPR d'Albania", vengo chiamato "zecca". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pierfranceco Majorino: “Ho ricevuto una busta anonima con svastiche e messaggi d’odio”

