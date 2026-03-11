Borse in tempo reale | apertura in rosso per Milano e l’Europa Frena il petrolio timori sull’inflazione Usa

Le principali Borse europee hanno aperto in rosso, con Milano in calo dello 0,86%, portando l’indice Ftse Mib a 44.000 punti. I mercati sono influenzati dal rallentamento del prezzo del petrolio e dalle preoccupazioni sull’inflazione negli Stati Uniti. Dopo il tentativo di recupero di ieri, le quotazioni continuano a mostrare segni di instabilità. Le negoziazioni in tempo reale segnalano una giornata di fluttuazioni sui principali titoli.

Milano, 11 marzo 2026 – Avvio in salita per le Borse europee. Dopo il rimbalzo di ieri, primo vero tentativo di uscire dal pantano della guerra in Iran, l'apertura di Borsa Italiana è in calo dello 0,86%, con l 'indice Ftse Mib a 44.816 punti. In negativo anche Francoforte (-1,02%), Parigi (-0,8%) e Londra (-0,63%). Sui mercati pesa l'intensificarsi delle tensioni sullo stretto di Hormuz, con gli investitori focalizzati sui dati dell'inflazione negli Stati Uniti, attesi per oggi alle 13.30. Chiusura positiva per i listini asiatici, frena il petrolio dopo le indiscrezioni che vogliono l'Agenzia Internazionale per l'Energia pronta al più grande rilascio di riserve petrolifere della sua storia.