Per crescere figli meno pigri anche i genitori devono muoversi di più | cosa dice un nuovo studio

Un recente studio svizzero evidenzia come il comportamento dei genitori influenzi significativamente l'attività fisica dei figli. I risultati suggeriscono che adottare uno stile di vita più attivo può contribuire a ridurre la pigrizia nei bambini, con benefici che si protraggono nel tempo. Questo sottolinea l'importanza di un esempio positivo e di abitudini salutari all’interno della famiglia per promuovere una crescita equilibrata.

Uno studio svizzero ha rivelato come lo stile di vita dei piccoli dipenda molto dall'esempio di mamma e papà, con effetti che durano negli anni. Se i genitori rinunciano alla sedentarietà, anche i figli hanno più probabilità di diventare più attivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

