Bon Jovi | la storia della band americana diventerà un film targato Universal

Uno studio cinematografico americano ha acquisito i diritti per realizzare un biopic sulla band Bon Jovi, vincendo una gara con altri contendenti. La produzione del film sarà targata Universal Pictures e racconterà la storia della formazione musicale, senza ancora dettagli sulle date di uscita o sul cast. La decisione arriva dopo un lungo processo di negoziazione e accordo tra le parti coinvolte.

Lo studio cinematografico ha ottenuto, dopo un'agguerrita battaglia con la concorrenza, i diritti per il biopic musicale. Il mondo della musica continua a ispirare il mondo di Hollywood: dopo i biopic su Elton John, Freddie Mercury e l'ambizioso progetto ideato da Sam Mendes sui Beatles, ora anche la storia della band Bon Jovi diventerà un film. Universal Pictures ha infatti ottenuto i diritti del lungometraggio con un cospicuo investimento che permetterà di avere a disposizione anche i brani più famosi del gruppo. Chi realizzerà il biopic musicale Gli artisti del New Jersey sono riusciti a compiere una memorabile scalata verso la fama internazionale arrivando a vendere oltre 130 milioni di album e conquistare anche un posto nella . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Bon Jovi: la storia della band americana diventerà un film targato Universal Articoli correlati Bon Jovi: il biopic con il cantante protagonista e le hitIl progetto cinematografico che porterà la storia della band del New Jersey sullo schermo grande è ufficialmente in fase di sviluppo, con il cantante... I 50 anni di Tiger Woods con Vanessa Trump, i servizi segreti e il concerto di Jon Bon Jovi (che detesta Trump)Tiger Woods ha dimostrato di saper organizzare una festa di compleanno come pochi altri. Jon Bon Jovi in the movie “New Year’s Eve” Tutti gli aggiornamenti su Bon Jovi Temi più discussi: Jon Bon Jovi non voleva registrare Livin’ On A Prayer: avrebbe voluto che fosse molto più dura; Jon Bon Jovi compie 64 anni: 5 curiosità (che pochi conoscono) sulla leggenda della musica rock; Stavolta canto la Spider Woman; Nati il 2 marzo: da Stefano Accorsi a Jon Bon Jovi, vip e celebrities famosi. Bon Jovi: la storia della band americana diventerà un film targato UniversalIl mondo della musica continua a ispirare il mondo di Hollywood: dopo i biopic su Elton John, Freddie Mercury e l'ambizioso progetto ideato da Sam Mendes sui Beatles, ora anche la storia della band ... movieplayer.it La dolce notizia per i fan dei Bon Jovi: arriva la docuserie sulla storia della rock bandUn viaggio emozionante nel cuore del rock, con l’attesissima docuserie Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story. Disney+ ha annunciato l’uscita di Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, una ... notiziemusica.it Corro per la pura gioia di sentirmi vivo, libero e in armonia con l'universo. /Bon Jovi/ #pensierodicorsa #frasedicorsa #correre #ioamocorrere #amocorrere facebook