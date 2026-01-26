Rivelazione scottante su Belén Rodríguez e Barbara d’Urso fuori da Mediaset c’entra una persona potente le parole dell’ex amica di Berlusconi

Un’indiscrezione riguarda l’uscita di Belén Rodríguez e Barbara d’Urso dai programmi Mediaset. Secondo fonti non ufficiali, una figura influente potrebbe essere alla base di questa scelta. L’ex amica di Berlusconi avrebbe rivelato dettagli che alimentano discussioni sul futuro delle due showgirl nel panorama televisivo italiano. Restano da verificare le informazioni, mentre il settore attende eventuali sviluppi ufficiali.

Una “persona” non meglio identificata sarebbe dietro la decisione di Mediaset di fare a meno di Belén Rodríguez e Barbara d’Urso. A sostenerlo è Marysthell Polanco, ex Papi Girl diventata nota al grande pubblico ai tempi dell’inchiesta Ruby, che la annoverava tra le giovani donne più vicine a Silvio Berlusconi. Marysthell Polanco, nel corso di un’intervista andata in onda su ErreTV, si è detta certa che non siano stati Marina e Pier Silvio Berlusconi a decretare l’uscita di scena di Belén Rodríguez e Barbara d’Urso a Mediaset. A volerle lontane dalle reti di punta sarebbe stata, secondo Polanco, un’altra figura potente, qualcuno in grado di esercitare un ruolo decisionale all’interno dell’azienda. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Marysthell Polanco: “Belén e D’Urso fuori da Mediaset a causa di una persona, i figli di Berlusconi non c’entrano”Recenti notizie indicano che Mediaset abbia deciso di non rinnovare i contratti di Barbara d’Urso e Belén Rodríguez, motivando la scelta con la presenza di una figura non ancora identificata.

“Perché sono fuori da Mediaset”. Barbara D’Urso e Belen Rodriguez, da chi arriva il retroscenaNegli ultimi mesi si è parlato molto della fine del rapporto tra Mediaset e le due conduttrici Barbara D’Urso e Belen Rodriguez.

