Basta stress da numeri e follower Adriano Moretti va oltre i social con Notte prima degli esami e uno spettacolo teatrale

Adriano Moretti, noto per la partecipazione a Italia’s Got Talent, si concentra ora su nuovi progetti nel cinema e nel teatro. Dopo il successo televisivo, l’attore si prepara a esibirsi in uno spettacolo teatrale e a lavorare su un film, annunciando un cambio di rotta rispetto alla sua presenza sui social network. La sua carriera si amplia con queste nuove esperienze artistiche.

Cresciuto con i film di Verdone ora sogna il Brancaccio, ma intanto è nel cast di Notte prima degli esami 3.0 e debutta in Sala Umberto con Listen to me, Adriano A meno di un anno dal successo di Italia’s Got Talent, Adriano Moretti approda al cinema e si prepara al debutto teatrale. Romano, classe 1999, l'attore è nel cast di “Notte prima degli esami 3.0”, che arriva al cinema il 19 marzo. Molto seguito su TikTok e Instagram, dove i suoi personaggi caratteristici e la sua inconfondibile ironia romana hanno conquistato migliaia di utenti, Moretti ha iniziato come content creator comico, ma ora vuole prendere le distanze dai social, superando lo smartphone e approdando su nuovi palcoscenici. 🔗 Leggi su Romatoday.it

