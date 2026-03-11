Gli stampi in silicone sono diventati molto diffusi nelle cucine di tutto il mondo grazie alla loro praticità e alle proprietà antiaderenti. Recentemente, si è discusso delle sostanze che possono trasferirsi negli alimenti durante l’uso di questi stampi colorati e flessibili. La questione riguarda i potenziali rischi legati alla presenza di composti chimici nel silicone.

Gli stampi da forno in silicone sono ormai una presenza fissa nelle cucine di mezzo mondo: pratici, flessibili, antiaderenti. Ma uno studio pubblicato nell’ottobre 2025 sul Journal of Hazardous Materials da un gruppo di ricercatori di Health Canada – l’agenzia sanitaria canadese – ha sollevato domande concrete sulla loro sicurezza alimentare. I ricercatori hanno testato 25 stampi in silicone di largo consumo (teglie per muffin, ciambelle, plumcake e biscotti) riempiendoli con un simulante alimentare a base di sabbia e olio, cotti poi a 177 °C per un’ora. Il risultato: tutti gli stampi rilasciano silossani ciclici, composti chimici che si formano come sottoprodotto della polimerizzazione del silicone e che si trovano anche in cosmetici, lubrificanti e prodotti industriali. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Basta infornare quegli stampi colorati”. La verità sul silicone: ecco cosa finisce davvero nel tuo piatto

