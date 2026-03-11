Basile | Tra guerre energia e infrastrutture | l’Italia difenda il suo piano industriale

Le tensioni geopolitiche internazionali stanno influenzando l’economia europea, con l’Italia al centro delle discussioni. Basile invita a difendere il piano industriale nazionale, sottolineando le sfide legate a guerre, energia e infrastrutture. Questo argomento viene analizzato in un articolo di circa cinque minuti, che approfondisce le implicazioni di tali tensioni sulla situazione economica del paese.

Tempo di lettura: 5 minuti “Le tensioni geopolitiche internazionali stanno entrando con forza nell’economia europea. Le nuove instabilità nell’area del Golfo e del Medio Oriente, unite ai conflitti già in corso negli ultimi anni, stanno producendo effetti concreti sui mercati energetici, sulle rotte commerciali e sulle catene globali di approvvigionamento. Quando si parla di crisi internazionali si tende spesso a considerarle fenomeni lontani. In realtà le loro conseguenze arrivano molto rapidamente nell’economia reale. E uno dei settori che ne risente per primo è quello delle costruzioni”. Così in una nota Flavian Basile. “Acciaio, bitume, cemento, componenti metallici, energia e trasporti sono tutti fattori direttamente influenzati dall’andamento dei mercati internazionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

